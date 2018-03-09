﻿IFC外望——長和力撐支付寶進軍香港

由長和（001）與螞蟻金服合資的「支付寶香港」營運公司APSHK（Alipay Payment Services HK Limited）日前正式成立，而支付寶香港的電子錢包自去年5月至今，累積超過100萬用戶，合作商戶超過1萬。長和集團聯席董事總經理霍建寧昨日出席啓動儀式表示，將協助支付寶打入香港市場，期望支付寶可滲透至港人的生活層面。



另邊廂，國內流動支付另一大市場參與者WeChat Pay，在新春期間大力投放1000萬元的宣傳攻勢，本港的流動支付大戰似乎已正式展開。



長和集團聯席董事總經理霍建寧形容，支付寶是國內支付業務的巨人。對於支付寶希望打入本港市場的發展意願，霍建寧向對方直言「可幫你推」，因長和集團在港擁有多項零售、民生，甚至屋邨業務，滲入至港人衣食住行各種需求。



喜力中國業務 傳潤啤78億購入



路透社引述知情消息指，華潤啤酒（291）正就收購啤酒商喜力（Heineken）中國業務展開磋商，傳交易作價或高達10億美元（約78.4億港元）。潤啤昨日收報30.85元，跌1.28%。



知情人士表示，兩間啤酒商探討以股權交換作為交易一部份，有關收購交易將涉及喜力分銷業務及其在華品牌。有關交易可能涉及廣東、海南及浙江省啤酒廠，即喜力在中國經銷業務和品牌。消息人士又指，潤啤及喜力曾討論以換股作為交易一部份，具體細節尚未拍板，更指談判最後有機會無功而回。



中國是全球啤酒規模最大市場，華潤啤酒旗下最暢銷品牌為雪花啤酒，自2008年起全球銷量第一，但幾乎都在內地銷售。



華潤啤酒對收購喜力中國業務傳聞不予置評；喜力亦拒絕就出售內地業務消息發表評論。此前，華潤啤酒管理層在業績會上表示，該集團負債率很低，同時，現有銀行貸款額度約40億至50億元，重組時集團又提供約100億元備用額度。換言之，華潤啤酒有足夠資金應付潛在收購。



高瞻