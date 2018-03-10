恒指今早高開203點，雖然曾出現回吐，升幅收窄至逾百點；但午後港股再次發力，並愈升愈有，更逼近31000點關口，以全日最高位收市，恒指收報30996點，升341點，惟成交額失守千億元，至999億元。全周計港股累計漲413點或近1.4%。
富士康A股中證監極速通過，僅需36天便完成，遠比平均15個月審批期為快，創A股審批最快紀錄，刺激沉寂一時的手機設備股造好，舜宇光學升7.5%，收報143.8元；瑞聲科技升5.6%，收報159.4元，為昨日表現最佳兩隻藍籌股，合共貢獻恒指43點。其他手機設備股同樣造好，丘鈦科技（1478）升5.8%，收報11.34元；富士高實業（927）漲2.3%，收報1.33元。
恒大發盈喜 利好內房股
另一方面，中國恒大（3333）發盈喜，預計去年純利增長四至五倍，刺激昨日股價升6.1%，收報24.5元，連帶其他內房股均造好，碧桂園（2007）升2.2%，收報14.9元；中海外（688）升2%，收報28.05元；融創（1918）升30.5%，收報1.2元。
耀才證券金融集團研究部副總監陳偉聰表示，市場對美國貿易戰憂慮暫時紓緩，並預計短期不會再有新關稅政策推出。港股方面，陳偉聰認為，近期重磅藍籌股的業績對辦，惟成交額縮少令恒指上升動力有所減弱，估計恒指短期在31100點至31200點為上升阻力位。