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﻿天虹紡織去年賺11.5億人幣

2018-03-10 列印
　　天虹紡織（2678）去年賺11.52億元（人民幣，下同），按年跌3%，每股盈利1.26元，派末期息0.21元，派息較前年度減少19%。該公司主席洪天祝表示，其於紗線業務不會停止，因現時該公司在這方面有競爭及規模優勢。現時規模為300萬紗錠，2018年將超越360萬紗錠，他又補充或會超過400萬紗錠，將會於內地尋找紗廠收購機會。

派末期息0.21元

　　他又指，目前生產的紗線中有三分一為牛仔紗線，對發展牛仔成衣代工業務有利，但現時不會考慮開設自家品牌，因該公司優勢在工業製造，若推出自家品牌會較為吃力。

  現時有與快速服裝品牌如UNIQLO、GAP等合作。另外，該公司預期牛仔服裝業務將於年內扭虧為盈。

　　該公司現時牛仔成衣業務佔收入2億美元，未來會加大投資。他又表示，2018年及2019年總投資額為20億元，預期會分階段完成。

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