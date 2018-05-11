﻿長和系正式交棒李澤鉅 李嘉誠：要對得住股東社會

長和系主席李嘉誠昨日正式卸任主席之職，他在股東會上贈言予接任人李澤鉅，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。針對香港的居住問題，他同意公私營合作發展農地，「希望大部份人可有好的居住環境」。他重申樓盤不應炒賣，要量力而為，自住可以。談及如何可以解決香港的社會矛盾，李嘉誠表示，「一個人嘅能力係冇法子做到改變，大家要同心合力，有理想目標去一齊做」。



李嘉誠在昨日下午的長實股東會後見傳媒時直言，「個人感到最驕傲的事，是對得住股東，上市46年來都未有股東criticize（批評）我有甚麼做得唔好，我做人的理想是要令股東高高興興，好似今日一樣，心裏以股東利益為第一」。



上市46年從未有股東批評



美國已經由2015年底開始加息，至今累計加息六次，令聯儲局基準利息上限升至1.75厘，香港則至今仍未有跟隨加息。李嘉誠對於加息的看法是，「香港很快會加息。」利息上升有可能影響到供樓人士的開支，李嘉誠表示希望香港個個好，有辦法解決尤其需要公屋的港人困難。至於公私營合作發展農地，他說「好呀，我贊成，總之能夠解決令到大部份受薪人士有好好嘅居住環境。」



記者引述在股東會上有股東問李嘉誠「長實發展的住宅可否賣平些」，李嘉誠回應表示，「如果只是長實一家賣平，股東都唔要我啦，係咪呀？」



股東會上語畢 全場鼓掌



地價持續上揚，對於現時對地產商是否最具挑戰，李嘉誠回應，「困難幾時都有，最好的方針是在穩建時不急於發展，發展時不要太謹慎。」至於現時是否入市好時機，他形容現時樓價是全世界最貴，加息的可能非常大，認為樓盤不應炒賣，要量力而為。



長和股東會上股東提問首條問題，是問李嘉誠作為有名的企業家，認為最重要的是甚麼？李嘉誠直言「最重要是衷誠盡力為股東爭取正當入息、正當事業、正當收入，為股東設想，如何有前途、派息合理，把股東利益排在第一位。」語畢全場鼓掌逾10秒，李嘉誠則站立致謝。



正式退休又有何贈言予接任人─李澤鉅？李嘉誠稱，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。股東會昨日通過，由長子李澤鉅接掌長和系內長和實業（001）及長實（1113）兩家市值合共六千億元市值藍籌公司的主席職務。對於李澤鉅會否表現較他更佳，李嘉誠有信心地笑說，「Victor跟咗我工作30年有多，應該做得好，我相信他做得到。」