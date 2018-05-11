﻿太古城三四座商廈洽售 市場料可值200億

太古地產（1972）昨天發出通告，表示考慮出售太古城中心第三座及第四座商廈，現時正進行商討。太古地產發言人表示，該公司持續把握商機以提升股東回報，商廈市場非常穩健，而近期市場亦對全幢商廈有濃厚興趣。有地產界人士估計，該兩幢商廈的價值大約為150億元至200億元左右。



翻查太古地產年報，太古城中心第三座樓面面積22萬6000方呎，第四座則為54萬4000方呎，兩者合計約77萬呎。根據太古地產的通告，兩幢大廈一併或分開出售均有可能。



質素理想景觀良好受追捧



第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國認為，該兩幢物業的價值可能在150億元至200億元之間，又指物業質素理想，兼且景觀良好，相信會受買家追捧。普縉集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典指出，參考早前中環中心的交易，如果太古城中心出售時的估值，相當於2.3厘至2.5厘的租務回報，則屬於合理水平。他說，出租商廈回報有限，太古地產趁高位出售套現是合理做法。



太古地產日前公佈的今年首季營運數據顯示，太古城中心商廈出租率為九成七，而每方呎租金在40元至50元之間。



太古近年不時出售物業，在2011年出售九龍塘又一城商場予新加坡豐樹產業，作價188億元。在2016年，太古地產又將九龍灣宏照道及臨利街交界甲級商廈項目，以65億2800萬元，出售給有「殼后」之稱的金利豐行政總裁朱李月華。



近年不時有整幢商廈易手的交易，最轟動的要數長實地產（1113）去年十一月出售中環中心，作價402億元，為本港物業市場歷來金額最大的交易。此外，冠君產業信託（2778）在去年七月公佈，探討出售旺角朗豪坊商廈物業。不過，該公司在今年初公佈業績時指出，信託管理人尚未就出售朗豪坊商廈接獲任何意向書。