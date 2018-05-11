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﻿太古無意改AB股權架構

2018-05-11 列印
　　港交所早前改例容許「同股不同權」的公司上市，至於一直採取A、B股架構的太古（19、87），昨天在股東會亦被問及對其股權架構的看法。太古主席史樂山指出，該公司的A、B股股權架構實行多年，現時無意改變。他又說，兩股的結構不同，因此股價也有差異，而A股的流通性相對較高，因此B股股價會較A股有折讓。

　　有市場人士指出，太古採用的股權架構，嚴格來說應該是「不同股不同權」，A股及B股各有股份編號，與剛實施的非同權架構有一定差異，但效果同樣是讓大股東穩奪控制權。
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