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﻿債券先導計劃初期撥款1.5億

2018-05-11 列印
　　今年預算案提出設立債券資助先導計劃，金管局昨公佈計劃詳情，合資格發債人可獲資助發行費用的一半，最多250萬元。金管局助理總裁（外事）李永誠昨日表示，政府現階段為該計劃預留1.5億元，但強調1.5億元並非計劃的「封頂」水平，可視乎市場反應再向政府申請撥款。

　　金管局指出，合資格發債人需要在過去5年未曾在香港發行債券，在港發行債券金額最少要達15億元，每筆債券發行資助額相當於合資格發行費用的一半。若該債券、其發債人或其擔保人其中一方，具該局所承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，資助額最多為250萬元。

　　李永誠又稱，以發行量計，本港目前是亞洲（日本除外）第三大債券市場，市佔率約10%。
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