﻿五新股今齊掛牌 捷榮暗盤升不足10%

今日五隻新股齊掛牌。本港紅茶咖啡批發老字號捷榮國際（2119），公開發售超購162倍，以略高於招股中間價的1.98元定價，一手中籤率僅得15%，認購40手才穩中1手。捷榮今日首掛，昨日暗盤升不足1成，每手（2000股）最多賺340元。



其餘四新股HPC（1742）、澳洲成峰高教（1752）、全達電器集團控股（1750）及精雅印刷（8391）均人人有一手。而已申請來港上市的小米集團，被酷派（2369）狀告侵犯專利權一案，已獲南京中級人民法院受理，令其上市計劃再遇阻滯。



捷榮獲約3.9萬人認購，觸發回撥機制，公開發售的股份比例增至50%，但仍需認購40手才穩中1手，即以約17.7萬元認購8萬股。每張逾2357萬元的「頂頭槌飛」，中籤率只有3.8%。集資淨額約1.64億元。捷榮昨日於輝立的暗盤高開11.11%，其後高見2.45元，收市略為回落，報2.15元，較招股價1.98元升8.59%，每手帳面賺340元。耀才暗盤則以2.12元收，較招股價升7.07%，每手帳面賺280元。



HPC以0.45港元定價，淨集約1.24億元。公開發售超購約52.2倍，回撥後的該部份佔全球發售的40%.1手5000股，中籤率100%。共約7千人公開認購該股。



澳洲成峰高教以每股0.33元定價，略高於招股中間價，集資淨額約1.682億元。公開發售獲7100人認購，超購15.94倍，觸發回撥機制，令該部份比例增至30%，一手1萬股，中籤率100%；國際配售獲適度超購。



HPC暗盤跌穿招股價



暗盤方面，精雅印刷、全達電器及成峰高教均錄得升幅，每手帳面分別賺最多480元、100元及100元。HPC暗盤跌穿招股價，每手蝕最多200元。



半新股平安好醫生（1833） 跌破招股價54.8元多日，昨日重上該水平，高見56.5元，全日收報56.15元，升2.65%。



耀才證劵研究部副總監陳偉聰認為，股民追捧新股的未必受股價大小而影響，而反是早前多隻新股的首日表現出現每況愈下的情況，令股民對炒賣新股興趣不大。