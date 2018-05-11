﻿惠譽降港銀行業評級

評級機構惠譽發表報告，下調香港銀行經營環境評級，由「a+/負面」降至「a/穩定」，反映中港經濟及金融融合加深，對本港銀行帶來風險。惠譽又預期本港銀行向內地企業的貸款額將持續增加，憂慮內地一旦發生金融風險，本港也會受牽連。



惠譽表示，香港是最受宏觀風險所影響的全球三個市場之一，本港銀行目前信貸增速加快及樓價高企的原因，很大程度上與內地關連性加深所致。由於內地經濟增長有潛在急劇放緩的風險，將對本港金融業構成廣泛的不穩定影響。同時，本港與內地系統關連性增加，對本港監管及法律框架的穩定性、效率及獨立性也構成風險。