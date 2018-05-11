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﻿首創鉅大2.8億人仔青島買地

2018-05-11 列印
　　商業地產運營商首創鉅大（1329）昨日獲准以2.81億元人民幣拍賣競得由國土資源局提呈發售的土地，地皮位於青島市北部、膠州灣北岸、青島高新區火炬路南側、市民健身中心東側。土地佔地總面積約141畝，作零售商業用途，使用權為期40年。收購事項的出讓合同預計將於6月30日或之前定立。

　　收購該土地之代價將完全由集團使用其內部資源出資，其附屬公司鉅大營運已支付1000萬美元作為該宗拍賣的保證金。

　　鉅大營運與另一家附屬公司上海鉅礐已設立一間項目公司，負責該土地的開發、建設及營運。緊隨收購事項完成後，公司將間接持有該土地全部權益。
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