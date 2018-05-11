﻿中環IFC外望——200記者追訪超人：不捨得你們

長和集團舉行股東大會，但在股東會之前，在深水灣李嘉誠大宅外已有大批傳媒守候。在紅磡海逸酒店會場，有傳媒更早至上午八時到場攞頭位，估計所有攝影記者，文字記者及電視台記者，人數達到近二百人，還未計已經進入股東大會場的記者。



下午三時半股東會完結，長實公關隨即拿出咪兜，各傳媒馬上爭相將咪高峯放在上面，爭奪有利收音的放咪位置。誠哥步向記者時，相機的快門聲此起彼落，他說「你們（記者）都是我的朋友，非常感激大家的支持，多謝你們熱情對我。」被問到有否感動到「喊出嚟」，李嘉誠笑着說「咁又未至於！」最後他說「我都唔捨得你們」，就在一片閃光燈的光芒之中離開。



李嘉誠接受傳媒訪問後，離開酒店並且與守候在大門的印裔門僮握手道別，而且給予對方一千港元利是。這時有大批傳媒追上拍攝，有多人追趕至馬路中心仍未肯放棄，大批保安築成人鏈確保車輛駛走及眾人安全。



李澤楷料新業務三年可賺錢



電訊盈科（008）及香港電訊（6823）昨日舉行股東會，身兼兩間公司主席的李澤楷表示，電盈旗下ViuTV及Viu OTT（Over-The-Top）正處增長期，料3至5年內錄得正現金流。另指寬頻及流動通訊業務激烈競爭，但香港電訊仍保持強健營運能力。



股東會上不少股東關心電盈的媒體業務，問及除了now TV外的其他業務何時有盈利，以及未來會否加大對ViuTV的投資。李澤楷表示，ViuTV及Viu OTT均處增長期，每年增長18至26%不等，「增長期內不會賺錢」，料需時3至5年公司現金流才會轉為正數。



他說，集團不會「坐喺度食老本」，不會只專注做now TV，由於傳媒行業瞬息萬變，故會分散風險，並利用新科技帶動增長。另他指滿意ViuTV的增長，3至5年內有盈利便是達標，達標後會再投放資源。



高瞻