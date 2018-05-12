  • 2018年5月12日 星期六
  • 24º
  • 92%
熱門： 沙中線炸彈2019公眾假期梅媽安樂死梁游

日報新聞 > 財經

﻿友邦破頂　恒指重越三萬一

2018-05-12 列印
■恒指昨日再升312點，收報31122點，全周累計進帳1196點。
Previous Next

　　港股連升第五日，受友邦（1299）大升2.4%破頂帶動，恒指表現強勢，曾飆升逾400點，收市升312點，收報31122點，創逾一個半月高位，全周累計進帳1196點，大市成交逼近千億元。下周騰訊（700）公佈首季業績，分析相信若業績對辦，恒指有望上試32000點水平。

　　宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，恒指在突破三角形阻力後，技術走勢好轉，但大市成交未配合，短期料守在31000點水平。下周騰訊將公佈季績，他預期若騰訊季績交到功課，可帶領恒指進一步上試32000點水平；反之恒指或會下試30600點水平。

　　美國上月通脹升幅低於預期，紓緩市場對聯儲局加快加息步伐憂慮，隔晚美股三大指數造好。港股高開342點，早段升幅曾擴大至468點，高見31277點，但尾市升幅略為收窄，收市升312點，報31122點，繼續創逾一個半月高位，大市成交999億元。

丘鈦盈警大瀉三成

　　友邦股價破頂，成為昨日升市功臣，最高曾見73.65元，收市升2.4%，報72.8元，單隻股份貢獻恒指66點升幅。其他重磅股方面，將於下周三（16日）公佈季績的騰訊，股價連升第四日，最多曾升2.2%，見415元；尾市升幅收窄至0.6%，收報408.8元。

　　另外，太古地產（1972）正洽售旗下太古城中心第三座及第四座商廈，股價亦破頂，最高曾見30.45元，收市升4.9%，報30.1元。

　　發盈警的丘鈦科技（1478）遭拋售，股價裂口低開26.6%後進一步受壓，曾大瀉31.5%，低見6.9元，失守7元水平，收市仍跌30.3%，報7.03元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd