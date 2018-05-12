宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，恒指在突破三角形阻力後，技術走勢好轉，但大市成交未配合，短期料守在31000點水平。下周騰訊將公佈季績，他預期若騰訊季績交到功課，可帶領恒指進一步上試32000點水平；反之恒指或會下試30600點水平。
美國上月通脹升幅低於預期，紓緩市場對聯儲局加快加息步伐憂慮，隔晚美股三大指數造好。港股高開342點，早段升幅曾擴大至468點，高見31277點，但尾市升幅略為收窄，收市升312點，報31122點，繼續創逾一個半月高位，大市成交999億元。
丘鈦盈警大瀉三成
友邦股價破頂，成為昨日升市功臣，最高曾見73.65元，收市升2.4%，報72.8元，單隻股份貢獻恒指66點升幅。其他重磅股方面，將於下周三（16日）公佈季績的騰訊，股價連升第四日，最多曾升2.2%，見415元；尾市升幅收窄至0.6%，收報408.8元。
另外，太古地產（1972）正洽售旗下太古城中心第三座及第四座商廈，股價亦破頂，最高曾見30.45元，收市升4.9%，報30.1元。
發盈警的丘鈦科技（1478）遭拋售，股價裂口低開26.6%後進一步受壓，曾大瀉31.5%，低見6.9元，失守7元水平，收市仍跌30.3%，報7.03元。