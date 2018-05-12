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﻿小米：未受酷派控告侵權影響

2018-05-12 列印
　　正申請在港交所（388）以同股不同權上市的小米，早前被酷派（2369）控告侵權。小米昨日回應指，注意到酷派於今年1月12日，向深圳市中級人民法院提起訴訟。但對本月10日酷派公告指向審理法院申請訴中禁令一事，小米截止目前並未收到法院任何通知。小米經營活動一切正常，各手機機型行如常熱銷。

已提交專利無效請求

　　針對酷派的訴訟行為，小米將積極應對。酷派主張權利的幾項專利穩定性如何有待商榷。小米已針對酷派主張幾項專利提交無效請求。

  期待此事在法律框架下有一個公正解決。

　　酷派首席知識產權官張娜表示，侵權訴訟不是針對個別公司，因小米侵權而造成的損失，以及最終賠償按法院審計為準，冀用最少費用進行訴訟。

　　被問及為何在小米籌備上市階段再提出訴訟，張娜指出，當中涉及訴訟策略，又斥小米用司法程序拖延案件；至於有否向港交所及證監會提出小米涉及侵權，張娜稱，現階段僅將糾紛訴諸法庭。

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