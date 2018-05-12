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﻿聯通：中興事件無礙5G發展

2018-05-12 列印
　　近期中興通訊（763）事件，令市場擔心中國企業在通訊科技，包括5G發展或受阻。中國聯通（762）董事長兼首席執行官王曉初出席股東會後表示，目前5G標準只是過渡性，5G國際標準最快明年九月出台，現階段集團未有5G規模採購計劃，故並無遇到問題，業務運作正常，但會評估不同可能性，制定應對策略。

　　另外，集團現在16個城市進行5G場外測試，主要在工業及交通行業，研究團隊及設備商仍需要時間將5G技術提升。

  他又指出，全球不同公司及國家各自擁有自己優勢，互補才會產生最大效益，集團對融入世界發展持開放態度。

與外國合作持開放態度

　　王曉初表示，與阿里巴巴、騰訊（700）及其他公司合作，合作模式分為業務層面及合資層面，一般都是業務層面上，針對不同公司會成立聯合小組探討合作，令進展加快。被問到鐵塔公司上市計劃，他只表示，知道該公司正努力，期望盡早上市。

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