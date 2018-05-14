﻿第四季重臨 財庫局：已做準備 FATF再訪港查反洗錢

相隔十年後，國際組織財務行動特別組織（Financial Action Task Force ， 簡稱FATF ）將於今年10月、11月再度來港，實地評估香港打擊洗錢及恐怖份子資金籌集情況。政府有關方面為了是次巡查早於幾年前已開始作準備，密集式修訂相關條例，據指當局最近亦舉辦了工作坊向業界簡介實地評估的大致工作。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，香港已為實地評估作好準備，而評估報告將於明年6月於FATF全體會議上討論。



實際上，FATF是負責制訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集國際標準的跨政府組織，香港自1991年起成為該組織成員。FATF會在2018至2019年度，就香港打擊洗錢及恐怖份子資金籌集制度進行評估。劉怡翔接受本報訪問時表示，FATF將於10月至11月來港進行實地評估。他指，香港向來都按國際標準打擊洗錢及恐怖份子資金籌集活動，而香港作為國際金融中心，銀行業在防洗錢方面水平相當高，對FATF是次實地評估，香港會作好準備。



影響香港國際金融中心形象



有業界指，政府對FATF實地評估頗緊張，因關係著香港國際金融中心的聲譽。有銀行人士稱，當局早於數年前已開始就FATF的評估作出準備，最近一項重大的改變，就是今年3月1日起實施新修訂的《公司條例》及《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集（金融機構）條例》，將律師、地理代理等非金融機構也納入規管範圍，而秘書公司的信託或公司服務提供者，須領有牌照。



銀行已從嚴為客戶「體檢」



該名人士透露，FATF對香港評估工作於今年1月已啟動，向當局收集資料，稍後再來港巡查，財庫局較早前就此分別為金融機構及非金融機構舉行了工作坊，由FATF的代表講解實地評估大概的時間表及工作，金管局亦有代表出席簡介情況，並邀請了逾20銀行出席，被邀請者或有機會成為FAFT的巡查對象。



銀行人士透露，為打擊洗錢及恐怖份子資金籌集，近幾年部份銀行須連低風險客戶也要定期進行檢查，有大行甚至將高、中、低風險客戶依次定為每1、3及5年檢查一次，在此之上，視乎觸發事件再額外進行檢查。一該只為高風險客戶每年進行「體檢」的做法。對於低風險客戶也要定期檢查，金管局表示，銀行乃按相關條例及指引而行，與國際做法一致。



金管局指出，FATF對上次對香港進行評估是在2007年至2008年，該組織將於下半年至明年上半年對港進行評估。金管局正與政府及其他機構緊密合作為評估作好準備，其中包括今年四月公佈的香港洗錢及恐怖份子資金籌集風險評估報告、FATF要求的合規評估，以及現場審查的準備工作。