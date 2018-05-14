﻿A股入摩名單明揭盅 料可支持港股

國際指數公司MSCI（明晟）將於本周二（15日）凌晨公佈首次納入A股的最終股份名單，市場預期可為港股帶來支持。恒指上周五連升，更創三個月以來單一星期最大升幅，並重上31000點心理關口，證劵業人士預料，本周將在現水平至31500點之間徘徊，石油資源類股份或會進入調整期，相信金融類股份會在6月份議息前有增長空間。



據了解，本周除了公佈最終名單外，還有其他細節，其中包括所有被納入的A股公司將接受ESG（環境，社會和治理）評核，不符合標準的公司將會被剔除。今年3月，MSCI公佈了最新的納入成份股，共235隻，權重較大的包括貴州茅台，中國平安，招商銀行，海康威視及美的集團等。6月起，MSCI將中國A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數。



恒指重上三萬一點



此外，本周三（16）公佈的騰訊（700）季度業績，以及中國貿易談判團訪美均值得投資者留意。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，由於騰訊於過去一周已累升近7%，市場認為投資者對憧憬業績的炒作已經消化，本周初或會有投資者先行沽貨獲利。如季績造好，溫傑認為，將有利科技類股價繼續上升。瑞聲科技（2018）今日公佈首季業績，上周收報121.7元，升1.8%。舜宇光學（2382）報142.3元，跌0.7%。



至於中美貿易談判的進展，溫傑認為，如談判團未能如期在本周成行，或將對本月22日美國對中國實施的部份關稅造成更不明朗因素。國務院副總理劉鶴原訂於本周率團訪美，就貿易問題與美方進一步溝通。惟上周傳出行程將會推遲，市場猜測是為了迴避本周初的一場有關價值500億美元的中國工業出口加徵關稅的公開聽證會。