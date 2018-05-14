﻿加強監管半新股速賣盤 業界憂變相托升「殼價」

監管機構雖然三令五申打擊「啤殼」活動，但半新股上市後轉眼易手的個案，仍然不斷出現。有消息指出，近期監管機構在審批上市申請之時，都會分外留意新股公司如何闡述上市後發展大計，如果公司管理層未能清楚解畫，當局不會輕易開綠燈放行。此外，證監會早前透露，港交所即將會就打擊借殼上市的方案諮詢市場業見，但有業內人士擔心，加強監管反而會推高殼價。



過去半年，有至少6隻半新股宣告易手，而這些股份通常只是掛牌一年多便賣盤。就以去年3月底掛牌的建築及機電工程承辦商SHIS （1647）為例，該公司在本月初宣布易手，由內地區塊鏈投資者姚勇杰以及免稅消費品零售商朱廣平收購，SHIS股價隨即暴升，上周三大升八成五，翌日再漲七成六，股價在兩個交易日狂飆2.3倍。連同SHIS在內，本月已經有3隻半新股易手，包括劍虹集團（1557）以及膳源控股（1632）。



內地對殼股需求殷切



有市場人士指出，內地資金對香港殼股的需求仍很殷切，令到殼主叫價甚高，動輒開價7億元至8億元。



除了膳源是從事餐飲之外，近期賣盤的半新股，大多是從事建築相關行業。早在今年3月，證監會企業融資部執行董事何賢通便曾點名批評，指建築行業屬「啤殼」高危行業。



港交所在2016年發出業內人士稱為「啤殼七宗罪」指引，列出被視為「啤殼」的特徵，包括上市市值很低、財務表現僅僅符合上市最低要求、上市開支佔集資額的比例甚高等等。不過，「七宗罪」指引未能阻擋殼股上市熱潮，在今年4月，港交所再發指引信，強調上述七項指引並非清單，港交所會視乎申請上市公司的整體情況，來決定是否容許該等公司上市。



據了解，有鑑於「啤殼」成風，監管機構近期在審批新股上市之時，對於新股公司上市後的發展計畫特別著重，向新股公司提出查詢時，這方面往往問得分外仔細，成為能否通過上市審批的關鍵之一。