﻿市場簡訊——

—酷派集團（2369）早前控告小米侵權，要求小米停售多款產品，小米則指未收到法院的任何通知；酷派表示，主要是由於法院須對禁令請求作審查，故作出禁令的裁決需要一定時間。



至於小米針對酷派提及的幾項專利提交了無效請求，酷派就指，小米的行動是專利法及專利審查指南規定的程序，而法院根據專利保護的範圍及被控侵權技術特徵作出侵權判決，不受小米提出專利無效請求所影響。







—金斯瑞生物科技（1548）公佈，與鎮江委員會訂立投資協議的第二及第三補充協議，根據協議，金斯瑞旗下金斯康香港租賃一座位於鎮江新區的工廠，用於進行質粒、基因合成服務及多肽項目；另鎮江委員會向集團提供的預留用地面積將增加至300畝，以及修訂了向集團提供的住屋津貼及設備補貼。







—榮陽實業（2078）昨公佈，該公司執行董事兼首席財務官陳啟綸因欲另尋機遇，已提出請辭，亦已停任該公司授權代表，自2018年5月11日起生效。同日起，執行董事黃國威已替任授權代表。此外，公司股份繼續停牌。







—同仁堂國藥（8138）獲聯交所（388）批轉主板。同仁堂國藥昨公佈，將於本月29日（周二）起於聯交所主板進行買賣，主板股份代號為（3613）。同仁堂國藥於是次轉板並無發行新股，轉板後每手買賣單位維持不變。現時，同仁堂國藥全部已發行股份共有約8.37股，將於28日（周一）收市後從創業板除牌。同仁堂國藥指，公司於上周五（11日）就其轉板事宜獲得聯交所的原則性批准。今年2月，同仁堂國藥向聯交所遞交轉板申請。該公司董事會認為，轉板可望提高股份的流通性，提升企業形象，有利未來增長、財務靈活性及業務擴張，並令公司獲得公眾、機構及個人投資者的更廣泛認同。董事會強調，並無計劃於轉板後改變業務性質。同仁堂國藥於2013年5月7日在創業板掛牌。







—以科技推動金融服務成大趨勢，近年本港保險業已磨拳擦掌，大力投資並運用保險科技（InsurTech）。友邦除透過電子化縮短投保時間外，更應用大數據找出客戶的保障缺口（Protection Gap），配對合適保險產品，提高財務策劃顧問生產力，目前友邦香港客戶人均保單數目，由過往僅1張保單，增至現時平均約2至3張。友邦香港及澳門首席營業總監詹振聲接受訪問時指，在前線銷售亦已應用分析軟件，財務策劃顧問在客戶投保前先評估其財務需要，「在未推介任何產品前，為準客戶估算在退休前後、不論是儲蓄、子女的教育基金或醫療危疾保障的需要實在有多少」，既令客戶更清晰，財務策劃顧問亦能為客戶配對合適的產品。







—萬德金融（8163）首季錄得收入1.37億元，按年增加116%；毛利545.7萬元，按年減少24.51%；期內虧損1042.3萬元，虧損擴大27.36%；基本及攤薄每股虧損0.005元；不派季度股息。期內收入增長主要由貿易業務，按年增1.2倍及金融服務業務按年增近1倍所貢獻。



