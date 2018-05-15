﻿中美貿易戰或破冰 中興禁令見曙光 美股八連升

特朗普周日在Twitter發出訊息寫道：「中國習主席和我共同努力，讓大型電話公司中興通訊快速恢復業務。中國內地有太多職位消失。（美國）商務部已接獲指示，要處理好這件事。」之後特朗普再發訊息，指美國和中國過往進行的貿易會談設置了障礙，但他預測兩國可以克服這些障礙：「中國和美國在貿易上良好合作，但過往許多年進行的談判過份側重中方，很難令他們締結一項對雙方都有利的協議。不過，保持冷靜，一切都可解決。」
中、美本周在華盛頓繼續進行談判，特朗普此舉有助紓緩兩國的緊張關係，也為新一輪談判營造良好氣氛。國務院副總理劉鶴今日至十九日赴美訪問。
由於美國總統特朗普承諾會協助中興通訊迅速恢復營業，市場視之為中美貿易緊張關係解凍，利好大市表現，美股周一早段造好，杜指初段八連升，曾升133點，見24964點，標指和納指分別升0.5%和0.6%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24899點，升68點；納斯達克指數升8點，報7411點。
滙控（005）美國預託證價格曾見78.80港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見412.93港元，較香港收市價升1.13港元。
恒指昨高開376點，其後升幅一度擴大至470點，最高見31592點，午後主要在31500點水平附近爭持，大市錄成交1067億元；國企指數則收報12544點，升199點，但北水繼續趁升市沽貨，滬深港股通錄得淨流出約3.1億，連續第2日錄淨流出。
特朗普在Twitter貼文，稱已指示美國商務部協助中興通訊盡快恢復營運，科技股表現回勇，其中手機設備股跑出，舜宇（2382）升7.9%，收報153.5元，是表現最好藍籌；富智康（2038）更飆升19%；比亞迪電子（285）亦升6.3%。
中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指，美國制裁中興事件如今有解決跡象，淡化市場憂慮。即使瑞聲季績遜預期也未有拖低大市，反映市場氣氛明顯有改善。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪則表示，港股基本因素並無重大變化，預期恒指在31800點至32000點是較大的阻力區，短期後市再升空間有限。