﻿中美貿易戰或破冰 中興禁令見曙光 美股八連升

美國商務部上月頒佈禁令禁止任何美資公司或個人向中國中興通訊輸出任何高科技零件和技術，禁令長達七年，導致中興通訊陷入困境。美國總統特朗普周日突改變態度，表示會協助該公司快速回復正常業務。隨後，白宮副發言人沃爾特斯證實，美國官員正與北京方面接觸，商討中興通訊的問題。



特朗普周日在Twitter發出訊息寫道：「中國習主席和我共同努力，讓大型電話公司中興通訊快速恢復業務。中國內地有太多職位消失。（美國）商務部已接獲指示，要處理好這件事。」之後特朗普再發訊息，指美國和中國過往進行的貿易會談設置了障礙，但他預測兩國可以克服這些障礙：「中國和美國在貿易上良好合作，但過往許多年進行的談判過份側重中方，很難令他們締結一項對雙方都有利的協議。不過，保持冷靜，一切都可解決。」



中、美本周在華盛頓繼續進行談判，特朗普此舉有助紓緩兩國的緊張關係，也為新一輪談判營造良好氣氛。國務院副總理劉鶴今日至十九日赴美訪問。



由於美國總統特朗普承諾會協助中興通訊迅速恢復營業，市場視之為中美貿易緊張關係解凍，利好大市表現，美股周一早段造好，杜指初段八連升，曾升133點，見24964點，標指和納指分別升0.5%和0.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24899點，升68點；納斯達克指數升8點，報7411點。



滙控（005）美國預託證價格曾見78.80港元，較香港收市價升0.40港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見412.93港元，較香港收市價升1.13港元。



恒指昨高開376點，其後升幅一度擴大至470點，最高見31592點，午後主要在31500點水平附近爭持，大市錄成交1067億元；國企指數則收報12544點，升199點，但北水繼續趁升市沽貨，滬深港股通錄得淨流出約3.1億，連續第2日錄淨流出。



特朗普在Twitter貼文，稱已指示美國商務部協助中興通訊盡快恢復營運，科技股表現回勇，其中手機設備股跑出，舜宇（2382）升7.9%，收報153.5元，是表現最好藍籌；富智康（2038）更飆升19%；比亞迪電子（285）亦升6.3%。



中國金洋資產管理董事總經理郭家耀指，美國制裁中興事件如今有解決跡象，淡化市場憂慮。即使瑞聲季績遜預期也未有拖低大市，反映市場氣氛明顯有改善。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪則表示，港股基本因素並無重大變化，預期恒指在31800點至32000點是較大的阻力區，短期後市再升空間有限。