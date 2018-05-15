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﻿美匯四連跌 歐羅探1.2關

2018-05-15 列印
　　美匯昨日四連跌，市場風險胃納回歸，加上質疑此前的升浪能否持續，除日圓回軟外，歐羅和英鎊等主要貨幣均見回升，歐羅逼近1.2美元，英鎊則重上1.36美元水位。克利夫蘭儲銀行長梅斯特發表演說，指美國經濟增長前景較預期好的話，可能意味加息會提速。

　　梅斯特周一在巴黎一個活動發表的書面演說表示，隨著美國財務政策從約束轉向刺激性，經濟增長高於平均走勢，加上投資增加，利率短期自然會上升。她補充，若美國經濟持續擴張，為了維持儲局的政策目標，可能需要在一段時間內，讓聯邦基金利率稍微高於較長期預期的息率水平。

　　美匯指數周一四連跌，美市早段跌幅擴大至0.3%，見92.261點。日圓則先升後軟，歐市中段109.6兌1美元（每百日圓兌7.13港元），較上周五跌0.19%。
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