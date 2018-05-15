﻿MSCI調整結果出爐 料將二度「入摩」

國際指數機構MSCI明晟於今日凌晨公佈半年指數調整結果，以及MSCI新興市場指數首次納入內地A股的最終股份名單。昨日，南方東英預期，首階段將按5月指數半年檢討結果納入A股，次階段則根據8月季檢結果，分別於6月及9月兩次「入摩」。



基金經理陸彥認為，A股在未來10年將吸引超過4000億美元流入，並料今年6月正式納入MSCI後，將會吸引200億美元到A股市場。



陸彥指出，自去年MSCI宣佈將A股納入新興市場指數，滬深港股北向資金淨流入明顯加快，上月北上淨流入有386億人民幣，是自去年年初以來最大單月流入，當中金融、工業、材料、消費板塊吸引較多資金。



料MSCI將納逾500隻A股



他相信，隨著內地資本市場開放，未來MSCI納入A股的股份，將由逾200隻增加至逾500隻，相對滬深300指數更有代表性和優勢，而且MSCI中國A股國際通指數的估值，相對其他新興市場及發達市場亦較有吸引力。A股入犘將於6月起正式生效。



另一方面，MSCI明晟研究部董事總經理謝征儐接受本地報章訪問時表示，儘管滬深股通的每日額度已經擴充，MSCI仍會按照原定計劃，分兩階段把A股納入指數，而非一次過完成。原因是考慮到滬深股通乃首次處理龐大的資金流入，不希望對本港離岸人民幣（CNH）滙率過度干擾，讓A股「入摩」圓滿成功。謝征儐指，MSCI一直與香港金管局溝通，金管局為本港人民幣流動性管理作好準備，包括380億元的流動性支援，以及與人民銀行的4000億元人民幣貨幣互換機制。