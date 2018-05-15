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﻿玩具業務虧損　彩星發盈警

2018-05-15 列印
　　彩星集團（635）及其主要附屬公司彩星玩具（869），昨日於收市後齊發盈警。其中彩星集團指，受彩星玩具業務表現所影響，料首季稅前溢利按年下跌。該集團又指，因應美國玩具零售公司玩具反斗城（Toys 「R」 Us）進行清盤，已作出1000萬元的呆帳撥備。

　　彩星集團在盈警公告中表示，預期截至今年3月底止首季收入及稅前溢利，將較去年同期錄得下跌，主要受其主要附屬公司彩星玩具業務表現所拖累。

　　通告披露，彩星玩具首季錄得稅前虧損2000萬元，相對去年同期錄得稅前溢利約為400萬元。至於期內收入為7100萬元，相對去年同期收入1.11億元。
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