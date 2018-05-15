﻿滙控完成首宗區塊鏈融資交易

滙控（005）昨日宣佈，與荷蘭ING銀行成功為跨國食品和農業綜合企業嘉吉（Cargill），應用區塊鏈技術完成首宗具規模的實時貿易融資交易，邁出提升國際貿易效率和減少錯誤上的重要一步。銀行業加入區塊鏈技術，能提升交易效率、減少故障，減少信用狀以至其他交易的假冒風險，同時可縮減工作流程。



滙控周一發聲明稱，嘉吉透過其日內瓦和新加坡的子公司，於上周安排一批大豆由阿根廷以海運運往馬來西亞。交易以信用證融資，其突破性之處，在於透過企業軟件公司R3的Corda 區塊鏈平台完成。區塊鏈作為貿易數碼化方案，在商業和營運方面都是可行的。滙控表示，若亞太區內所有貿易相關的文件工作都以電子方式進行，將可縮短44%出口時間和省回31%的成本。