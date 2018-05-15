﻿叙福樓今招股集2.6億 馬時亨成基石投資者

本港經營叙福樓、御苑等中菜及多個日、韓潮流食肆的叙福樓集團（1978），今天起招股，集資最多2.6億元。港鐵（066）主席馬時亨更以私人名義認購800萬元股份，做其基石投資者。敍福樓主席兼行政總裁黃傑龍昨日回應稱，與馬時亨份屬好友，對方主動表示有意入股，但開店選址不會偏袒港鐵旗下商場。



叙福樓今日起至周五（18日）招股，共發行2億股，10%本港公開發售，招股價介乎1元至1.3元，集資最多2.6億元，每手2000股，入場費2626元，本月30日聯交所主板上市。



獨家保薦人為光大證劵。該股獲4名基石投資者，入股共值3800萬元的股份，佔上市後已發行股份最多4.8%，分別為馬時亨認賺800萬元股份、時捷集團（1184）旗下的時捷投資認購1200萬元、亨運財務董事朱錦強認購1000萬元以及獨立投資者羅文彬認購800萬元。黃傑龍稱，自2011年獲選十大傑出青年時認識馬時亨，其後兩人成為好友，對方知道敍福樓有意上市後，主動表示有意入股。



該公司目前擁有34間餐廳，中菜佔6間，日、韓式食肆佔28間，包括近年潮流飲食品牌「牛角」及「牛涮鍋」等，全部位於大型商場內。是次集得的9成資金，將用於未來3年內開設共27間餐廳之上。黃傑龍直言，開店選址仍以本港主要商場為主，不會因為馬時亨入股的關係而偏好只選港鐵旗下商場。商場舖均非自有物業，問及集團有何應付租金調整的措施，黃傑龍指，難以預測租金走勢，過去3年的租金佔營業額比例介乎17%至18%，認為合理。



黃傑龍續指，亞洲菜的盈利能力較中菜高，未來會集中多開亞洲菜餐廳。至於會否繼續經營粵菜業務，他表示未來3年一定繼續經營粵菜。被問到會否引入其他菜式餐廳，黃傑龍未有正面回應，但指該公司過去每年均引入新品牌。