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﻿21世紀教育擬集資4.07億

2018-05-15 列印
　　另一家同於今日招股的新股，是國內民辦教育企業21世紀教育（1598），今日起至周五（18日）進行招股，每股招股價介乎0.79元至1.13元，一手3000股，入場費約3424.2元，預計在5月29日掛牌，集資最多4.07億元。該公司行政總裁劉占杰期望，未來可於美國加州興建高等教育學府，以建立該公司在海外的品牌。

  另一方面，中國遼寧成大將分拆其子公司遼寧成大生物在港上市。

  21世紀教育共發行3.6億股，其中10%為公開發售，另設15%超購配售權。集資額4成用作於收購及重塑第三方幼兒園品牌，兩成用於收購主要提供小班制輔導服務的輔導學校。
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