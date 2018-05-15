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﻿一月拆息回落　港元沽壓減輕

2018-05-15 列印
　　港元一個月拆息持續回落，與同期美息的息差拉闊至約0.92厘，港匯仍然疲弱，昨日曾再觸及7.85弱方兌換保證水平，但金管局未需入市。市場人士認為，由於憂慮本港6、7月流動性趨緊，沽售港元的投資者明顯變得較審慎，因此港元沽盤的規模可能較小，未必觸發金管局入市。

　　據財資市場公會資料顯示，港元拆息昨個別發展，其中與供樓按息相關的一個月拆息連跌第9日，跌至約1厘，同期倫敦同業拆息（Libor）則報1.91871厘，港美息差拉闊至約0.92厘。至於隔夜拆息則微升至0.10357厘。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，港元拆息將在未來數星期將繼續溫和回調，在流動性充裕的情況下，港匯再觸及7.85水平的可能性仍然存在。
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