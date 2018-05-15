據財資市場公會資料顯示，港元拆息昨個別發展，其中與供樓按息相關的一個月拆息連跌第9日，跌至約1厘，同期倫敦同業拆息（Libor）則報1.91871厘，港美息差拉闊至約0.92厘。至於隔夜拆息則微升至0.10357厘。
華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，港元拆息將在未來數星期將繼續溫和回調，在流動性充裕的情況下，港匯再觸及7.85水平的可能性仍然存在。
暑假臨近，剛踏出校門的年輕人須慎防網上筍工陷阱。警方統計發現，今年首四個月網上求職騙案共四十八宗，數字超越去年全年總數，警方揭露近一年騙徒的誘騙手法，包括覷準年輕人喜歡周遊列國的心態，騙徒網上冒充航空...
2018-05-15
四川航空一架由重慶飛往西藏拉薩的客機，昨早因機頭駕駛艙擋風玻璃碎裂，要急降成都雙流機場，旅客安全落機。中國民航西南管理局昨午證實副機師臉部被玻璃割傷及腰部扭傷，以及一名空中服務員在飛機下降時受輕傷。 昨早「CCFA成都空港緣分」於微博爆料稱，涉事航班飛到成都上空時，駕駛艙副機師一側玻璃突然破碎，隨後飛機發出7700緊急代碼，並立即急降成都雙流國際機場。有內地媒體指機組拍攝的照片顯示，駕駛艙右側一塊擋風玻璃已完全消失不見。 從乘客拍攝的視頻顯示，機艙氧氣面罩掉落，空姐正在派餐，地面餐盒等雜物一片凌亂。有乘客表示：「我心裏一直很慌，很多乘客在哭」、「有人嚇吐了」。此外，有報道指...
2018-05-15
美國商務部上月頒佈禁令禁止任何美資公司或個人向中國中興通訊輸出任何高科技零件和技術，禁令長達七年，導致中興陷入困境。美國總統特朗普周日突改變態度，表示會協助該公司快速回復正常業務。隨後，白宮副發言人沃爾特斯證實，美國官員正與北京接觸，商討中興問題。 特朗普周日在Twitter發出訊息寫道：「中國習主席和我共同努力，讓大型電話公司中興通訊快速恢復業務。中國內地有太多職位消失。（美國）商務部已接獲指示，要處理好這件事。」之後特朗普再發訊息，指中美過往進行貿易會談設置了障礙，但他預測兩國可以克服這些障礙：「中國和美國在貿易上良好合作，但過往許多年進行的談判過份側重中方，很難令他們...
2018-05-15
九龍塘豪宅有價有市，而且擁有中、小學名校網，向來是家庭客入市目標，如是次為大家介紹的老牌豪宅屋苑碧華花園，單位實用面積逾1600方呎，採4房2套間隔，曲尺形大廳，廳堂一隅設有三面落地玻璃窗，賣點之一是...
2018-05-15
美國商務部上月頒佈禁令禁止任何美資公司或個人向中國中興通訊輸出任何高科技零件和技術，禁令長達七年，導致中興通訊陷入困境。美國總統特朗普周日突改變態度，表示會協助該公司快速回復正常業務。隨後，白宮副發言...
2018-05-15
連同上周亞冠十六強首回合作客0:0悶和天津QJ（天津權健），FC廣州（廣州恒大）近四場不同賽事於法定時間內未嘗一勝。幸好該隊射手列卡度高拉特於上輪中超及時回勇，此子矢言有信心在今晚次回合領軍主場擊退同病相憐的天津QJ，主勝可取。（有線612、652台、now671台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） FC廣州各戰線近四仗僅得兩和兩負，追平了隊史最差紀錄。不過球隊上輪中超主場2:2逼和河北華夏幸福，總算終結了之前兩仗顆粒不收的困局，該仗梅開二度的巴西射手列卡度高拉特亦結束了個人近一個月的入球荒，此子揚言已準備好在今晚再次挺身而出︰「休息過後，我...
2018-05-15
印度洋島國馬爾代夫（Maldives）是熱愛海洋人士的瑰寶，這裏的海洋除是無數魚群及海龜的家，更遍佈繽紛珊瑚礁，是個潛水天堂，這趟來到當地的Club Med Kani度假村，當然不會錯過機會，跟隨資深...
2018-05-15
昔日女神鍾麗緹（Christy），16年11月同細佢12年嘅內地男星張倫碩結婚，已育有3名女兒嘅人妻見丈夫精壯聽話，近日表示開turbo幫嫩夫開枝散葉。言猶在耳，近日有內地網民影到張太開心睇婦科，人妻...
2018-05-15
警方公佈今年頭四個月網上求職騙案數字，共有四十八宗，中招者總共損失近八百萬元，情況比去年全年嚴重，反映騙徒網上橫行，而求職者未具足夠的警覺性。 綜合警方公佈的行騙手法，萬變不離其宗，拆解如下：一，騙徒鼓以如簧之舌，開出優厚回報，游說求職者先交出個人信用卡、銀行戶口等資料，用作匯款或購物用途，一旦得手，用於借款，令求職者孭上還款重擔。所以，有人要求先交出個人理財資料，等如露出狐狸的尾巴；二，須先交入會費、手續費或培訓費，未入職先「進貢」，切勿答應；三，收入與職責不成正比，即職位不太重要，但聲稱容易搵大錢，一定內有乾坤。 「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，是至理明言，求職者必須緊記，才...
2018-05-15
霍利時自月初贏出「頌友」後，已接連三個賽馬日無頭馬進帳，但近來心情依然大好，原因是其在南非從騎的兒子Luke，於剛周六晚贏得出道以來的第六場頭馬，並說是以此作為母親節禮物，令老霍兩夫婦都十分感動。明晚谷戰，霍利時派出八駒列陣，他表示贏馬希望將落在第二場「再創商機」和第四場「快閃的」身上。 「再創商機」於去年十二月出賽後流鼻血，惟在三月下旬復出時仍備受注視成第四熱門，結果在梁家俊胯下跑得果然對辦，只負於頭馬「勇者勝」個多馬位，明晚「再創商機」強配潘頓續戰谷草千二，霍利時說︰「『再創商機』上場賽前的準備良好，但始終曾經停操休息，狀態仍有不足，故仍未能完全發揮出應有實力。而賽後見...
2018-05-15