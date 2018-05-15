﻿中環IFC外望——港電競發展須解決架構問題

去年港股市場首次出現電競股，加上政府撥款推動電競產業發展，令此行業「存在感」提升。



香港電子競技有限公司行政總裁鍾培生（圖右一）昨日出席一個講座時表示，政府近年投入資源發展電競，可提高社會對電競行業關注，惟業界、政府及市民對電競行業認知並不同步，要培訓出世界級選手，不少架構問題有待解決。



鍾培生認為，香港電競未來發展方向，可從檢視科技龍頭企業如BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）缺乏甚麼入手，幫助他們發展，並從中分一杯羹。



他以足球及籃球產業為例，指電競與一些體育運動產業架構不同。他表示，如VIVA及NBA是足球及籃球產業龍頭，但不擁有籃球及足球運動；但在電競行業中，遊戲及產業均屬於遊戲公司。不過遊戲公司不會「養選手」，以及經營直播、教學等範疇，其實這些周邊業務發展空間龐大。



小米成立相機部 冀達世界級水平



已申請在香港主板上市的小米有「新搞作」，該集團創辦人雷軍向員工發出內部信件，稱決定在手機部內成立獨立相機部，並且會集中全公司優勢資源，期望將小米手機影相功能做到世界頂級水平。



雷軍在信中提到，拍照已成為很多用戶選購智慧手機關鍵因素，用戶對手機拍照要求愈來愈高，故決定成立新部門。



至於新部門「掌舵人」，由原本負責手機部內產品專案部的朱丹出任，為相機部總經理，另外基於朱丹過去兩年在產品專案部表現優異，集團同時將他晉升為手機部副總裁；手機部產品專案部則改由王騰負責。



現時不少智能手機都以拍攝功能作賣點。早前小米推出新款手機小米MIX 2S，亦強調拍照功能有所提升，提到其後置相機使用Sony新一代旗艦傳感器IMX363，支持源自單反的Dual PD全像素雙核對焦技術，當中亦配合AI技術應用。



高瞻