﻿外匯基金收益跌六成 陳德霖：投資環境困難

受股市波動加劇拖累，令股票投資收益大不如前，外匯基金首季投資收入僅賺261億元，按年及按季計均大跌六成，是五個季度以來最差。金管局總裁陳德霖表示，在利率趨升下資產價格會受影響，加上市場存在多項風險因素，形容今年的投資環境困難。



在各項投資當中，香港股票賺17億元，按年計大減逾八成；去年同期大賺245億元的其他股票投資更「見紅」由盈轉虧，錄得虧蝕74億元。陳德霖解釋指，去年環球股市造好，但今年初受貿易衝突及市場對通脹憂慮升溫所影響，令一月底起全球股市都出現明顯波動，導致股票投資收益下調，甚至出現虧損。



債券同見紅 外匯表現佳



另外，債券投資收入有55億元，按年跌14%；至於外匯投資則受惠期內美元疲弱，首季賺263億元，按年升1.2倍，表現最好。外匯基金首季支付予財政儲備的金額為111億元；並支付34億元予特區政府基金及法定組織。



對於今年外匯基金表現的看法，陳德霖表示，今年的投資環境難以與去年比較，指今年的投資環境困難對股市前景難作估計。他續稱，市場存在多項的風險因素，其中之一是美國加息步伐或較市場預期為快。陳德霖指，美國聯儲局在今年3月上調了利率中位數預測，但市場預測利率中位數一直較聯儲局低，目前相差達60點子，反映市場仍然低估美國加息步伐，而且要留意中美貿易摩擦及地緣政治等風險因素。



面對投資環境改變，被問到會否減少外匯基金組合中股票佔比。陳德霖回應指，該局一直以來在資產配置上採取防禦措施，並非「今日才開始做」，今後亦會視乎情況不時調整資產配置，確保投資組合穩妥。



上商財資業務處研究部主管林俊泓預期，外匯基金第二季在「股債匯」三方面的投資收入都面對挑戰。他表示，基於市場對美國持續加息的預期，估計美國債息將繼續趨升，意味債價下跌。