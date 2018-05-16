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﻿敏華全年盈利倒退12%

2018-05-16 列印
　　敏華控股（1999）公佈截至今年3月31日止末期業績，股東溢利15.36億元，減少12.35%，每股盈利40.22仙，派末期息每股12仙，減少14%，年度毛利率下跌4.6個百分點。敏華主席黃敏利解釋，毛利跌是匯兌損失及原材料成本上升所致。

　　對未來原材料走勢，他指，鋼鐵及包裝成本應為平穩，惟運費及化工成本相當受中東局勢影響，不確定性仍然存在，亦較難預測。人民幣匯率走勢則無法預測。他又指，公司電商業務預計可有雙位數增長。

　　敏華首席財務官曾海林補充，重慶廠房將於今年10月投產，料可帶來30萬套沙發的年產能。
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