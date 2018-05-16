﻿香港電視每日仍蝕50萬

香港電視（1137）主席王維基昨天表示，公司虧損額已經收窄，由以往每日蝕100萬元逐步縮減至50萬元。香港電視「輸少咗」之後，每月虧損數額仍相當於可買一個住宅單位。他仍然看好網購市場，認為市民在網上購買日常生活用品已經成為趨勢，預計5至8年後，約有30%至40%的實體店消費將會轉至網上。



王維基又指，規模較小的實體店零售商將會面對很大競爭，除非所取得的生意份額，足夠支持300至400間店舖營運。他認為，網購店與實體店在零售市場的對決，將會在3年之後分出勝負。



香港電視旗下的HKTV mall以網購為主，但近年也有經營實體店。公司現時有28間店舖，今年會擴充至大約50間。HKTV mall感謝祭銷售理想，首日已「爆單」。