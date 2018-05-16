﻿MSCI納234隻A股 「入摩」料吸400億美元

A股終於獲納入MSCI（摩根士丹利資本國際）指數。MSCI明晟昨天公佈，將234隻中國A股納入MSCI指數體系，數目較市場預期更多。該批A股將會在6月1日正式成為MSCI多個指數的成份股，並預期在今年9月，在指數的比重將會調高。



市場估計，A股「入摩」之後，將會吸納多達400億美元的資金進入內地，未來5年更會增至2300億美元。內地股市昨天在MSCI的利好消息之下向好，與港股的弱勢背道而馳，A、H股的差價拉闊。一如所料，MSCI明晟昨天為旗下各個指數檢討成份股組合之時，宣佈將中國A股一併納入，涉及234隻A股，比起早前中金預計的229隻略多。MSCI明晟指出，在6月1日首階段納入A股之時，該等股份只有2.5%的市值計入指數。按照上述2.5%的納入因子計算，A股佔MSCI新興市場指數的比重為0.39%，而在MSCI中國指數的比重，則為1.26%。到了今年8月，MSCI指數將再進行檢討，屆時A股的納入因子將由2.5%增至5%，在各個指數的比重自然亦會相應增加，例如在在新興市場指數的比重將增至約0.8%，而8月的檢討結果將會在9月正式實施。



不少基金都以MSCI指數作為比較基準，A股納入MSCI指數體系，將會推動外資進入A股市場，對內地股市發展意義深遠。在A股「入摩」之後，指數基金自然要按比例買入A股，至於主動型基金會買入幾多A股，則較難估計，因此市場對資金流入的估算差異甚大。



A股比重將不斷提高



中金估計，以2.5%的納入因子來說，將會推動102億美元流入A股市場，以5%來說則會多達212億美元。至於摩根資產管理則較為樂觀，認為以5%納入因子來說，單計指數基金已有66億美元流入A股，而主動型基金的數額可能是此數的5倍，因此流入資金的總數可能多達400億美元。摩根資產管理又認為，A股在MSCI指數的比重日後將不斷提高，在5年之後佔新興市場指數的比重可能增至9%，連同在其他指數的佔比，將會帶來2300億美元的資金流入。



記者 劉雲青



