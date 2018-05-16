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﻿滙豐一年存息見1.8厘

2018-05-16 列印
　　面對主要對手連番調高港元定期存款息率，並將1年期港元定存息推高至2厘，令存息落後市場的滙豐也要趕緊稍為上調存息，其中把1年期定存息加至1.8厘。另外，港匯持續偏弱，昨又多次觸及7.85弱方兌換保證價，惟暫未需金管局入市買港元。金管局總裁陳德霖表示，若港美息差擴闊情況持續，港匯或隨時再度觸發弱方兌換保證，屆時金管局須再出手買港元，港息將慢慢追上美息相若水平。滙豐宣佈，將6個月定存息加25點子至最高1.6厘；12個月定存息則加20點子至最高1.8厘；同時推出高達1.4厘的3個月定存息優惠。上述定存的起存額為新資金1萬元。滙豐亦將6及12個月美元定存息各加10點子，分別高達2.3厘及2.45厘。
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