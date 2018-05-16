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﻿證監對美就內幕消息研訊

2018-05-16 列印
　　證監會昨天宣佈，對美即控股及其9名董事採取行動，將在市場失當行為審裁處展開研訊程序，指他們沒有盡快披露公司或遭收購的內幕消息。

　　美即控股在2010年9月上市，並在2014年4月因遭法國化妝品集團L」Oréal收購而除牌。面對研訊程序的包括美即控股主席鄧紹坤、三名執行董事佘雨原、駱耀文及鄭永康、以及五名非執行董事孫焱、陳達信、甄錦棠、楊汝德及董銀卯。

　　證監會指，美即控股於2013年3月已就收購與L」Oréal達成初步協議，但直到2013年8月才作出披露，未有遵守相關規定。

　　另一方面，證監會就擴闊「專業投資者」的定義，向立法會提交建議。
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