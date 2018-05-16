﻿IFC外望——誠哥買Spotify勁賺 晤創辦人交流心得

長和系前主席李嘉誠（圖右）一向投資科網股眼光獨到，在facebook投資賺到開巷已是佳話，但佢投資在瑞典串流音樂平台Spotify身上，其實都係勁賺之作。誠哥上星期剛退休，但遇到Spotify創辦人Daniel Ek（圖左）過境香港，當然一盡地主之誼，同呢位科網明星見見面，大家飲番杯，交流一下！



Spotify四月初在美國上市，上市首日收市報132美元，現時股價已升至約160美元，市值超過2200億港元，在公司未上市前，誠哥已經講過投資Spotify賺超過100倍，咁現時所賺就真係唔講得笑！不過，誠哥在Spotify所賺，都係會投入基金會行善。



串流音樂在年輕人市場好受歡迎，因為只要畀一個月月費，就可以無限收聽不同音樂及歌曲，哪管是陳年金曲還是最新流行樂隊，一樣可以聽到，想聽粵語歌、普通話歌、英語、日語、俄語、法語歌曲通通無問題，而且仲唔使自己諗點樣存放或分類歌曲，簡單易用。諴哥唔知鍾意聽那類歌曲？佢可能都係Spotify用戶！



捷榮夥麥當勞合作 免費派奶茶益街坊



新股捷榮控股（2119）上周掛牌上市，招股期間有近四萬人認購，超額認購160倍，上市首日表現不俗每手賺780元，至今每手累計更賺1400元，都算對得住小股東。雖然不少投資者未獲分配股份，但捷榮都算識做，夾住麥當勞大派免費奶茶益香港市民，呢招都算窩心！



捷榮今次首度聯同麥當勞，今日舉行首個「全港奶茶日」，在每間麥當勞餐廳免費派發一千杯熱港式奶茶。港式奶茶作為香港驕人非物質文化遺產，是港人生活中不可或缺一環，亦是來自世界各地旅客耳熟能詳。如果今早未能飲到免費奶茶唔緊要，因為明日及後日，市民亦可憑《頭條日報》派發的「港式奶茶免費換領劵」，到麥當勞餐廳免費換領，盡享港式奶茶好滋味。



捷榮執行董事及首席營運官鄔錦安表示，捷榮扎根香港超過八十五年，為發揚港式奶茶不遺餘力，今次夥拍麥當勞推出全新港式奶茶，讓市民及旅客隨時隨地品味香滑奶茶，讓港人引以為榮的非物質文化遺產承傳下去。



高瞻