﻿十年期見3.05厘 四年來首次 債息攀升 杜指跌193點

美國十年期國債孳息率先升上3.05厘水平，是四年來首次，也拖累美股周二早段下滑，杜指跌逾二百點。不過，零售數據向好帶動美元強勢，市場相信美國經濟向好，令加息步伐持續。



杜瓊斯工業平均指數早段跌203點，見24695點；納斯達克指數跌近1%，報7340點；標普500指數則終止四連升，昨日早段9.2%，見2703點。美國四月零售銷售按月增加0.3%，符合市場預期。五月紐約聯儲製造業指數為20.1，較預期的15為高。



油價上升，紐約原油期貨每桶報71美元，升6美仙；倫敦布蘭特期油報78點35美元，升12美仙。英鎊連跌多天，昨日早段跌幅達到0.6%，一英鎊兌1.3477美元。美匯指數則上升0.75%，至93.285。



杜瓊斯工業平均指數其後跌193點，見24,706點；納斯達克指數跌59點，見7351點。



滙控美國預託證價格曾見78.75港元，較香港收市價升0.80港元；騰訊美國預託證價格曾見393.14港元，較香港收市價跌4.86港元。



A股「入摩」 市場出貨



MSCI明晟公佈A股「入摩」名單，市場趁好消息出貨，加上騰訊（700）今日業績前市場審慎先行沽貨，騰訊跌穿400元大關，令恒指結束六連升，收市挫389點，並以全日低位31152點收市，大市成交額1052億元。國企指數報12440點，跌103點或0.83%。



受內地經濟數據勝預期所刺激，加上「入摩」利好，A股指數全線上升。上證綜合指數報3192點，升18點或0.57%，成交1629.9億元人民幣。深證成份指數報10747點，升76點或0.72%，成交2151億元人民幣。國家統計局公佈，4月全國規模以上工業增加值按年增長7%，首4個月亦升6.9%，均勝市場預期。可惜，港股卻有好消息出貨現象，再加上騰訊拖累大市表現。碧桂園（2007）逆市造好，收市升1.84%，報16.62元，為表現最好藍籌。其次是中國聯通（762），收升1.65%，報11.08元。



瑞聲收市跌4.9%



科技股佔跌幅榜頭三位，瑞聲科技（2018）跌幅最大，全日挫4.9%，收報110.1元；其次騰訊跌3.35%，成交達133.11億元，居成交額榜首；舜宇光學（2382）跌2.54%，報149.6元。其他重磅藍籌股方面，平保（2318）連續兩日受制於80元阻力，收市跌0.38%，報78.9元，為全日成交第二大股份；友邦跌1.68%，報73.1元；港交所挫1.66%，報261.2元。