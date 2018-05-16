﻿人行「降準」或成常態

今晚法國里昂中立場上演歐霸決賽，由馬賽硬撼馬德里體育會。後者進攻有射手基沙文在淘汰賽階段八場入四球，防守又有門將奧比歷造就球隊各賽事近四場三場不失，而且近兩次躋身歐霸決賽均捧盃而回，今仗勢擊退防線不穩的馬賽開客勝。（now633台周四凌晨2:45直播） 馬體會曾於一○及一二年殺入歐霸決賽，兩次均成功奪標，今晚有力再度封王。皆因前鋒基沙文在歐霸淘汰賽階段收錄四球，球隊數胡能力有保證；後防亦相當穩健，門將奧比歷不同戰線對上四仗有三次保持清白之身，二人一攻一守有力助牀單軍團九十分鐘內完成封王任務。 馬賽防線存憂 相反，馬賽對上兩次殺入歐洲足協盃（歐霸前身）皆飲恨而回，而且後防近期...

2018-05-16