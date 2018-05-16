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﻿人行「降準」或成常態

2018-05-16 列印
  在人行早前降低存款準備金率、釋出4000億元（人民幣，下同）資金之後，市場預期未來「降準」趨向常態化。興業銀行首席經濟學家魯政委預期，今年央行還會有1至2次降準，主要為對沖置換央行中短期流動工具。此前，人行透過發行各種短期貨幣工具，投放的流動性超過8萬億元。

　　魯政委說，這些資金期限不一，定價不一，形成多個利率，對市場也有混淆。新一任央行行長易綱下一步的重要工作，就是加快推動利率市場化，因此，央行會逐步回收短期貨幣工具的流動性，恢復以降準的方式釋出資金。也就是說，未來的降準，主要是對沖並收回流動工具。談到央行降準、去槓桿對房地產的影響，他預期今年國家不會放寬樓市限購政策，未來幾年房價將趨於平穩，但成交量趨跌。尤其是一手房成交會減少。
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