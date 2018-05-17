﻿首季多賺六成勝預期 騰訊ADR大升26元

騰訊（700）季績出爐，首季股東應佔盈利232.9億元（人民幣，下同），按年大增61%，期內收入735.28億元，按年增48%。騰訊去年第四季手遊業務收入按季下跌，令市場關注手遊業務是否開始放緩。受惠《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》等手遊帶動，集團首季手遊業務收入217億元，按季重拾升軌增28%，按年則增68%。



季績表現優於市場預期，刺激美國預託證券（ADR）周三早段曾升至423港元，較港股收市價高7.3%。



騰訊昨日收市後公佈業績，該股昨日早段一度跌至390.6港元，失守10天及20天線（約395港元），收市險守其上，惟收市仍跌0.4%，收報396.2港元，但業績亮麗令外圍股價大升。集團在業績公告中提到，首季收入增長動力主要來自手遊、支付相關服務、數字內容訂購與銷售，以及社交廣告業務的增長。



「食雞」遊戲大受歡迎



另外，個人電腦遊戲收入為141億元，按年持平。集團管理層在昨晚電話會議中解釋，主要是電腦遊戲用戶持續轉移至手機遊戲，以致活躍用戶數目下跌，又料用戶轉移的趨勢未來會持續。



集團於公告中提到，通過代理PUBG遊戲知識產權已開發了兩款手機遊戲，兩款遊戲在中國推出後大受歡迎，但集團仍未在中國進行商業化，在海外市場亦只是剛剛開始進行商業化。另外，集團將與PUBG授權方合作，在中國發行一款本土化的個人電腦版本，目前有待政府部門審批。



管理層在電話會議中表示，以往一些在中國開發的遊戲只適合中國市場，基於文化及消費者行為存在差異，並不適合推廣到海外市場，不過近年有所轉變，有些遊戲在海外市場亦受歡迎，有不少用戶下載，而未來傾向自主開發遊戲或是尋找合作夥伴，則需要視乎不同的地區而定。



支付及雲服務盈利翻倍



期內集團在其他業務上，包括支付相關服務及雲服務收入為159.62億元，按年增1.11倍。支付服務方面，管理層指出，市場競爭激烈是事實，不少同業都以補貼作為推廣，集團亦有準備相關投入，估計補貼的情況會持續，有助將整個市場做大，令各方都有受惠。



另外，集團首季QQ月活躍帳戶8.055億，按年跌6.4%；微信及WeChat的合併月活躍帳戶10.4億，按年增10.9%。而小遊戲的推出後表現不俗，令小程序生態系統整體受惠，集團在3月底向第三方遊戲開發商開放小遊戲平台，現時已上線的小遊戲超過500個。