禾夫斯堡最後一輪德甲主場擊敗科隆避免直接降班，仍需於兩回合附加賽擊敗德乙季軍基爾，才告護級成功。主帥拉巴迪亞即提醒眾將不要因對手次一級而鬆懈，而且狼堡擁有去季附加賽逃出生天的經驗，今晚首回合可望在主場先拔頭籌。（有線 602、611、651、662、now 670台、Fox Sports Play App周五凌晨2:30直播） 狼堡於德甲煞科戰須全取三分方能避免直接降班，最終主場如願4:1大勝包尾的科隆。不過，他們仍要於附加賽與德乙三哥基爾爭奪來季德甲最後一席，教頭拉巴迪亞矢言：「雖然對手來自乙組，但我們仍要踢出最佳水準。大家已將所有專注力放到今仗，全隊信心正盛！」...

2018-05-17