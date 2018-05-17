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﻿杜指靠穩　收市升62點

2018-05-17 列印
　　美股周三早段窄幅回穩，杜指初段曾升51點，見24758點；標指和納指亦升0.1%。市場仍在消化債息上升影響，百貨公司梅西出爐季度業績勝預期，利好大市走勢。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24768點，升62點；納斯達克指數收報7398點，升46點。

　　滙控（005）美國預託證劵價格曾見78.94港元，較香港收市價升0.89港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見423.11港元，較香港收市價升26.91港元；港股ADR折合恒指報31588點，升477點。

　　另外，美國債息再度升破三厘心理關口，拖累昨日港股一度下挫333點，但低位有反彈，加上收市後騰訊（700）公佈季績，淡友不敢全力進攻。恒指收報31110點，微跌41點，大市成交1005億元。
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