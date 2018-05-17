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﻿德昌電機盈利增11%

2018-05-17 列印
　　德昌電機（179）公佈今年3月底止至年度盈利為2.64億美元，升11%，每股盈利30.64美仙，維持派末期息每股34港仙不變。主席兼行政總裁汪穗中表示，根據美國建議向輸美的中國產品啟動301法案額外徵收的關稅，適用於德昌的產品佔營業額的比重少於3%，他對雙方和談持樂觀態度。

　　現時世界是共享經濟的時代，即使公司的新技術也需要與人分享，因為沒有任何一方足夠聰明可以自己完成研發，認為世界將會向更加全球化發展。

　　計及中期股息，去年每股共派51港仙，按年升2%。
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