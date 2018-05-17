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﻿瑞房向「輕資產」模式轉型

2018-05-17 列印
　　瑞安房地產（272）早前與中信泰富終止武漢A1物業出售交易，主席羅康瑞解釋指是因為物業超過了高度限制，需要和當地政府商討處理方案；他指取消協議是雙方的友好決定，「完全沒有爭坳」，公司資產值有提高，武漢物業暫未有最新的處置計劃。

　　財務總裁孫希灝稱，A1物業早於2年前已經開工，新出台規劃可能會影響樓高，對公司無任何財務影響。

　　羅康瑞亦表示，發展房地產除了看開發能力，大局及時間性也很重要。近年世界形勢不明朗，公司發展講求「穩中求進」，未來兩三年將向「輕資產」模式轉型發展，早前將上海瑞虹新城商業組合的49.5%權益出售予國壽集團，就是其中一個重要步驟。未來公司還會朝着這個方向發展，拿回資金，投資有更好回報的項目。
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