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﻿駿碼科技入場費2929元

2018-05-17 列印
　　由香港演藝學院校董會主席周振基家族，和「小巴大王」馬亞木一同參與投資的半導體封裝材料製造商駿碼科技（8490），今日起至下周三（23日）招股，發售價介乎0.42元至0.58元，最多集資9860萬，每手5000股，入場費2929元。招股中的叙福樓（1978），據報獲中國人保，並已錄得超購53倍。

        駿碼科技主要從事開發、製造及銷售鍵合線及封裝膠。上市共發行1.7億股，10%本港公開發售。集得資金的54.3%用作擴大產能及升級生產設施，30.5%投放研發資源，購置機器及設備，其餘金額將用於銷售及一般營運。
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