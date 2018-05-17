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﻿第一視頻爆股東爭拗

2018-05-17 列印
　　出現股東爭拗的第一視頻（082）日前進行兩項配股集資行動，但有股東卻入稟法院，要求阻止其中一項配股行動。事緣第一視頻將會在本月21日舉行股東特別大會，議決收購內地遊戲及網絡直播項目「瘋狂體育」的關連交易。有小股東認為，第一視頻在股東特別大會之前進行配股交易，將損害他們權益，因此入稟法院要求取得禁制令。

　　在今年一月，第一視頻宣告斥資6.3億元收購「瘋狂體育」，並以現金、代價股份以及可換股債券支付。

　　由於第一視頻主席張力軍擁有賣方公司的46.23%股權，因此該項收購屬於關連交易，要由獨立股東在本月21日舉行的股東特別大會通過，而張力軍無權在相關議案投票。
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