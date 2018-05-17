﻿中環IFC外望——恒大西安童世界動工

恒大地產（3333）文旅產業的佈局又有新動作，位於陝西西安的遊樂園項目恒大童世界開工。恒大方面稱，童世界是集團在文化旅遊佈局的拳頭產品，項目是「全室內、全天候、全季節」大型主題樂園，整體分為璀璨中華、魔幻西歐、神秘古國、探險南美、漫遊海洋、穿越太空六大主題區域，共設計規劃了35個建築單體，33個大型遊樂項目，規模是迪士尼的1.5倍。樂園的主要受眾為2至15歲的少年兒童。



據悉，恒大將在全國佈局15個童世界項目，未來兩至五年陸續竣工開業。除了西安恒大童世界，位於貴陽、長沙、開封、滄州、蘇州等城市的童世界項目均已開工建設。



據估算，若以單個恒大童世界500公里的輻射半徑計算，一個童世界可以服務8000萬的消費人群，預計每個項目年遊客量超過2000萬人次，年消費總額將超過200億元人民幣。



羅康瑞：母被兄弟擺佈教唆



鷹君（041）羅氏家族爭產家醜繼續外揚，繼上周五母親節前夕，羅杜莉君（羅老太）向三子鷹君主席羅嘉瑞陣營發炮之後，四子瑞安房地產（272）主席羅康瑞昨日在股東會後數對家不足，批評擺阿媽上枱，要阿媽在證人台上受盤問，情何以堪？



羅康瑞說，講起家事覺得很「痛心」，特別是其母一個98歲的老人家被有些兄弟擺佈和教唆，令原本和諧的家庭現在徹底決裂，「實在是羅家大悲劇。」



羅老太上周五指責三子羅嘉瑞太貪心，想獨取鷹君，又謂五子羅鷹瑞指她有肺炎，是聯同羅嘉瑞希望將她困住。羅康瑞昨日表示，羅老太指控沒甚麼根據，他也不相信這是其母親真心話，相信背後有人策劃她做這些事。



羅康瑞還說，不明白為甚麼不能讓98歲的母親平安安穩度過晚年，指責有些兄弟以孝順為名，讓其母打官司，是不合常理的，「為甚麼還要叫她打官司，我現在不敢想像我媽媽如果要去證人枱被人盤問的時候，如何去捱呢」。



羅康瑞最後說，相信清者自清，真相在月底開始上庭時應該會大白。



高瞻