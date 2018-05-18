﻿十六度入市買入644億 金管局再接115億港匯沽盤

港匯疲弱，近日多次觸及7.85弱方兌換保證價，金管局繼周二晚入市後，再於周四（17日）晚在紐約時段先後兩度承接港元沽盤，合共買入115億港元，令下周一（21日）銀行體系總結餘進一步降至1154.71億元。單單過去1個多月金管局已17度入市，累計買入644億元。



金管局前晚於紐約時段首先買入47.89億港元，其後再入市購入47.1億港元，連同周四晚所承接的港元沽盤，共買入約115億元。然而，昨日港匯續弱，外電報價顯示，初段叫價一度跌穿7.85，低見7.8502兌1美元，其後大部分時間貼近7.85，未有觸及弱方兌換保證價。截至晚上9時半，報7.8499。



港元拆息方面，昨天1周至1個月拆息上升，1個月拆息輕微回升約1點子至0.99厘，惟隔夜息下跌，2個月至12個月拆息全跌，12個拆式微跌回落至2.3厘以下。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24713點，跌54點；納斯達克指數收報7382點，跌15點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見77.87港元，較香港收市價升0.87港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見413.45港元，較香港收市價升2.45港元；港股ADR折合恒指報30980點，升37點。



大型IPO將致拆息更緊



上商財資業務處研究部主管林俊泓指，短期拆息普遍上升，主要與金管局入市有關，預期金管局買港元行動將陸續有來，但本周五或有獲利盤出現，並帶動港匯稍為轉強也不出奇，而未來的入市行動都會是斷斷續續。他維持6月底銀行總結餘將降至200億元的預測，又料拆息將持續上升，當有大型IPO出現，拆息會更緊，屆時港息或高於美息，但只是暫時性，當IPO完結後，港息將又再低於美息，惟港美息差將較上半年為窄。



港匯勢受套息主導



另有財資人士表示，目前港匯形勢都是套息主導，料資金將持續流走；又指自08年以來多了很多流動性的新規管，以致現時難以估計銀行體系實需多少總結餘才足夠應付日常運作，因此市場也在看甚麼總結餘水平才會令短期拆息抽高。