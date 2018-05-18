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﻿美長息破3.1厘 倫敦油穿80關

2018-05-18 列印
　　美國10年期國庫債孳息昨日曾升破3.1厘見7年新高，帶動美匯指數繼續在93.553點的近5個月高位徘徊，歐羅則受意大利新政府或尋削債的消息拖累，在1.18美元水位爭持。

　　主導全球借貸成本的美國10年期國債孳息昨日再升2.41基點，見3.1205厘的近7年新高；兩年期短債息亦反覆攀見2.5957厘，再創金融危機以來高位，升1.06基點。美國周三出爐的零售商季度業績理想，帶動市場對經濟前景的樂觀期望，加上油價持續上升，指向通脹可能加快升溫，支持債息連日上升。

　　國際油價連升4個交易日，倫敦7月期油價昨日歐市中段再升90美仙或1.14%，見每桶80.18美元，是2014年尾以來首見升穿每桶80美元水位。紐約6月期油價格亦升81美仙或1.13%，見每桶72.3美元。
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