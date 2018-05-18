﻿醫思醫療夥拍騰訊 股價應聲大漲六成

騰訊（700）不但身為股王，就連跟騰訊合作的上市公司，股價往往會沾光彩而大炒。醫療集團醫思醫療（2138）宣佈與騰訊旗下的「企鵝醫生」簽訂戰略合作協議，計劃於香港開設全科醫療機構。



醫思醫療的股價受消息帶動瘋狂攀升，曾大漲84.6%高見6.85元，收市報6元，仍升61.7%。該公司執行董事兼常務總裁李嘉豪表示，今年下半年將在本港開設2間診所，未來兩至三年計劃共開設20間。



李嘉豪表示，雙方的合作是「O2O」模式，將企鵝醫生的線上資源與醫思醫療的線下醫療服務相結合，未來可通過騰訊的微信小程序或應用程式APP進行預約、付費、吃藥提醒等，以改變現時依賴人手及紙張記錄的模式，他相信企鵝醫生提供的IT支援有助提升該公司診所的效率，也會帶來優質的流量。



騰訊走勢料受制百天線



李嘉豪說，出於協議的保密性，現時未能透露有關合作的投資額，而一般開設一間診所的費用在1000萬元以內；率先於今年下半年推出的2間診所，選址傾向在居民密集的地區，而非商業區，將視乎地區人流等因素決定診所面積。



至於騰訊季績後多間大行均維持「買入」評級，主要大行中以麥格理最樂觀，給予騰訊目標價560元；德銀亦上調騰訊目標價至512元，預期騰訊旗下業務的變現能力將持續改善。不過，騰訊開市急升7%高見424.2元後，升幅已迅速收窄，收市升幅減半至僅升3.7%，收報411元，走勢上仍受制於100天線（426.3元）。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，騰訊首季業績緩和市場早前對其增長放慢的憂慮，有助市場重拾信心，但騰訊由年初高位476元水平回落，上方蟹貨仍多，阻礙了騰訊的升勢。他預期除非騰訊再有新的大熱遊戲推出，或變現能力進一步提升，否則短期難以突破100天線。