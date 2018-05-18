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﻿偉易達賺2.63億美元

2018-05-18 列印
　　偉易達（303）2018財年錄得股東應佔純利2.63億美元，按年上升15.3%，每股基本盈利82.1美仙，擬派末期股息每股63美仙，全年股息為每股80美仙，按年增加14.3%。

　　集團總裁及執行董事彭景輝表示，有信心今年集團收入會上升，電訊產品將重拾升軌，承包生產服務的銷售額亦有可能會錄得增長。惟受到電子學習產品銷售額的不明朗因素及外匯匯率波動，集團毛利率難於預測。

　　原材料和勞工成本將上升，而2019年財年的全球材料供應將繼續緊張。
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