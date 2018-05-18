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﻿叙福樓超購531倍

2018-05-18 列印
　　餐飲股近來爭相來港上市，也大受投資者追捧。叙福樓集團（1978）今天截止招股，綜合6間券商統計，合共為其借出近138億元孖展額，以公開發售集資2600萬元計，超額認購逾531倍。另超人氣火鍋品牌海底撈也於昨日向港交所（388）遞交了上市申請，初步招股書顯示，去年10月開張的香港分店，僅兩個月已錄得1621萬元收入。

　　敘福樓昨日公開招股第三日，據悉由於國際配售反應理想，昨午已提早「截飛」。另消息人士透露，昨日起招股的駿碼科技（8490）已獲得足額認購，大家樂（341）前主席陳裕光的兒子陳浩弘亦有份參與認購。

　　主打火鍋的中式餐飲品牌海底撈擬在本港主板上市，招銀國際和高盛為聯席保薦人。
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