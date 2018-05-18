﻿中移動積極發展5G 採四輪驅動融合發展

中國移動（941）董事長尚冰昨出席股東會時表示，中興通訊（763）被美國制裁一事未有對集團構成影響，另集團對5G發展持積極審慎態度，不會盲目大力投資。整體業務方面，會繼續推動「四輪驅動」（移動業務、寬頻業務、政企業務及新業務）融合發展策略。



尚冰表示，通訊設備市場是一個開放的市場，集團有與全球多間大型設備商合作，中興是其中之一，因應該公司被制裁，集團已作出分析及預備多個應對方案。另留意到最近有報道指事件或有轉機，他期望事件可盡快解決，而到目前為止，未有對集團構成重大影響，集團如常運作。



5G方面，他稱「5G發展對集團未來發展具非常重要作用」，除了一般通訊及數據傳送外，在車聯網、工業互聯網及機械人等垂直領域均有顛覆性改變，集團對5G發展採取積極審慎態度，即積極保持領先優勢，同時不會盲目大力投資。



提速降費促數字經濟 提升客戶量



另外，集團今年會在17個城市開始作網絡及應用測試，待測試成熟，以及國際標準最快於2019年下半年確認後，才會作大規模發展。



近年中央要求電訊商提速降費，繼取消國內長途電話及漫遊費，今年7月1日起亦要取消流量漫遊費。尚冰稱，提速降費有助促進數字經濟發展，為集團帶來機遇，惟同時令集團收入增長受壓。不過，集團擁有良好網絡及服務質素，而流量價格高於同業，去年的表現不俗，有信心處理相關挑戰。



集團首席執行官李躍其後補充，提速降費有利創新企業及中小企業發展，集團期望費用下調後，客戶用量會提升，可以做到薄利多銷。



對於有股東表示「揸咗（中移動股份）十年，愈揸愈驚」，指中移動對比另外兩間中資電訊商的優勢近年已收窄，加上鐵塔公司成立後，幾間公司的網絡覆蓋範圍大致相同，優勢更少。



尚冰回應指，鐵塔公司的成立可令成本下降，但同時促進競爭對手或友商的發展，集團在4G方面的優勢不如兩年前明顯已是事實及挑戰，故會繼續由單一移動通訊業務轉型至以「四輪驅動」融合發展。