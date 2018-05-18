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﻿內地外匯佔款連升四月

2018-05-18 列印
　　人民銀行最新公佈，中國4月央行口徑外匯佔款21.5萬億元（人民幣，下同），按月增74.22億元，為連續第4個月保持增長。

　　對比3月份，按月上升78.38億元。民生銀行分析指出，4月外匯儲備按月下降180億美元，但剔除估值效應後，4月外匯佔款仍逆勢增加，表明人民幣匯率具相當的韌性。展望下一階段，預期美國聯儲局6月加息機會較大，美元指數仍可能繼續反彈，人民幣匯率的貶值壓力維持在可控範圍。

　　交行金研中心首席金融分析師鄂永健指出，下一階段，美匯指數將繼續上行，人民幣對美元或小幅貶值，但在中國經濟平穩的基本面和穩健中性貨幣政策支撐下，人民幣對美元不會出現明顯貶值。
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